Бастрыкин запросил доклад о нападении на фельдшера в Пятигорске

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Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения на фельдшера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске, сообщает newstracker.ru

Уголовное дело расследуют по статье 112 Уголовного кодекса РФ о причинении вреда здоровью средней тяжести. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

«В средствах массовой информации сообщается, что в Пятигорске на фельдшера скорой помощи напали родственники женщины, которой оказывали медицинскую помощь. Медицинскому работнику были причинены телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация», — сообщило ведомство.

По данным полиции Ставрополья, несколько человек напали на девушку-медика во время осмотра пациентки. Фельдшера били по голове и телу.

Региональный Следственный комитет уточнил, что нападавшие были родственниками женщины, которой потребовалась помощь скорой.

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