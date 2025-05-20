В округе Пушкинский прошел турнир по художественной гимнастике «Весна Победы»

Масштабные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись 17–18 мая в ФОК «Олимп» в округе Пушкинский. Более 500 юных участниц от 3 до 18 лет разыграли награды в групповой и индивидуальной программе, а также в двойках и в тройках на традиционном турнире по художественной гимнастике «Весна Победы». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники турнира и их родители, а также все желающие дети и взрослые смогли принять участие в спортивно-патриотической акции «Весна Победы», которая прошла рядом со зданием физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь открылся импровизированный Музей оружия и военной формы времен Великой Отечественной войны. Любой желающий мог принять участие в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшим, в соревнованиях по сборке-разборке автомата, а также в играх и конкурсах: сумо, джанго, бросание колец в цель, дартс, корнхол, шафлборд, стрельба из лука. Проголодавшиеся могли отведать настоящей солдатской каши, посетив полевую кухню.

В ходе акции состоялась встреча с участниками боевых действий в Афганистане А. Рыбаловым и А. Артамоновым, они рассказали об особенностях службы в условиях войны, о задачах разведки и вертолетных подразделений при ведении боевых действий, ответили на многочисленные вопросы участников встречи.

В зале ФОК «Олимп» в рамках турнира «Весна победы» состоялись показательные выступления сборной команды Московской области по художественной гимнастике, а также Гала-концерт с участием коллектива Образовательного центра № 7 с танцевально-музыкальной композицией «Сквозь время к Победе» и гимнасток спортивного клуба «Комета».

Более 800 жителей и гостей Городского округа Пушкинский увидели грациозные выступления юных гимнасток и приняли участие в спортивно-патриотической акции «Весна Победы». В организации мероприятий участвовали: МБУ ДО «СШ «Ивантеевка», спортивный клуб «Комета», организаторы проекта «Первая помощь — просто и правильно», МБУ КМДЦ «Точка притяжения», частный коллекционер С. Чебенев и предприниматели Городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.