В Одинцовском округе прошел День здоровья в техникуме

Акция «День здоровья» состоялась 7 апреля в Одинцовском техникуме в Подмосковье. Для студентов организовали спортивные соревнования и конкурсы, направленные на популяризацию активного образа жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла на площадке ГБПОУ МО «Одинцовский техникум». Руководитель физической культуры Михаил Рысин вместе с активистами ССК «Олимп» и Российского движения детей и молодежи «Движение первых» подготовили для студентов насыщенную спортивную программу.

Участники продемонстрировали физическую подготовку, ловкость, силу и выносливость. В программу вошли различные виды соревнований и эстафеты, где студенты проявили командный дух и стремление к победе.

Организаторы отметили, что мероприятие позволило учащимся проверить свои возможности, укрепить здоровье и повысить мотивацию к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.