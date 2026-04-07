В Мытищах провели межрегиональный турнир по самбо

Турнир по самбо, посвященный Дню космонавтики, прошел 4 апреля в центре единоборств в Мытищах. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов 2012–2017 годов рождения из 24 городов. По итогам командного зачета победила мытищинская команда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ковер вышли представители 24 команд из Москвы, Тулы, Твери и городов Московской области. Участники разыграли медали в нескольких весовых категориях.

В общем командном зачете спортивная школа «ЦДЮС» из Мытищ заняла первое место. Спортсмены завоевали 19 золотых, 5 серебряных и 23 бронзовые медали. Команда из Пушкино стала второй с 6 золотыми и 4 бронзовыми наградами. Третье место заняли Люберцы, получив 5 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Иван Нагрешников в категории свыше 71 кг выиграл все поединки досрочно. Михаил Клери в весе до 38 кг также одержал победы над всеми соперниками за явным преимуществом.

«В самбо мало одолеть противника, требуется еще одолеть самого себя», — отметила ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Соревнования стали частью спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.