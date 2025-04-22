В Мытищах прошел мастер-класс от мастера спорта по самбо Папяна Нвера

В рамках партийного проекта «Выбор сильных» в Центре Единоборств состоялся мастер-класс от мастера спорта по самбо, тренера высшей категории Папяна Нвера, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Темой мероприятия стало «Подхват под две ноги», направленное на развитие техник и приемов самбо и укрепление спортивного мастерства участников.

В мастер-классе приняло участие свыше 130 самбистов из различных городов, включая наш округ, Ивантеевку, Химки и Сергиев Посад. Все участники получили уникальную возможность повысить свои навыки под руководством одного из лучших специалистов в области самбо. Мероприятие прошло в дружелюбной атмосфере, где особое внимание уделялось практическому закреплению техники и обмену опытом.

Член политического совета партии «Единая Россия» и местный координатор проекта Владимир Акимов отметил: «Это событие стало важным этапом в реализации патриотического и спортивного воспитания среди молодежи, стимулируя интерес к единоборствам и здоровому образу жизни». Он добавил, что итоги мероприятия положительно скажутся на подготовке спортсменов и укреплении боевого духа молодых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.