В Мытищах прошел чемпионат ЦФО по пляжному самбо

Первый в истории чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо среди мужчин и женщин прошел на стадионе пляжных видов спорта мытищинского парка Мира. Турнир собрал более 100 единоборцев из 12 регионов ЦФО и стал отборочным к первенству России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас пляжное самбо является самостоятельным спортивным направлением. Песок в данном случае стал новой формой нагрузки для спортсменов, а также естественным амортизатором, который смягчает удары от падений. Правила проведения схваток в пляжном варианте довольно просты, но отличаются от классического спортивного и боевого самбо. Атлеты борются исключительно в стойке. При падении на песок схватка прекращается. Поединок длится три минуты. За это время соперники должны провести результативное действие, а именно, бросить оппонента так, чтобы он коснулся песка любой частью тела кроме ног.

На соревнованиях в Мытищах наибольшее количество наград завоевали спортсмены из сборной Московской области, среди которых и самбисты мытищинской спортшколы «ЦДЮС».

Бекхан Ташибеков стал первым в весовой категории до 58 кг. Михаил Пустынников завоевал серебро в весовой категории до 71 кг. Оба единоборца выполнили норматив на звание мастера спорта и отобрались на чемпионат России, который пройдет в конце июня в Калининграде.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.