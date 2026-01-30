В Мытищах определили первого победителя муниципального этапа Школьной лиги Подмосковья

В новом сезоне Школьной лиги Московской области количество участников достигло 50 тысяч. Это 650 школ из 49 городских округов региона. В городском округе Мытищи первыми определили победителя муниципального этапа баскетболисты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Групповой раунд соревнований по стритболу в формате 3×3 стартовал еще в сентябре. В результате напряженных противостояний команды выявили четверку сильнейших. В финал четырех вышли сборные школ № 3 и № 32, а также гимназии № 17 и лицея № 34.

Решающие матчи, которые прошли 29 января в спортзале гимназии № 15, стали кульминацией сезона. Каждая встреча становилась главной, ведь на кону участие в региональном турнире Школьной лиги. В этой непростой ситуации наибольшую слаженность, мастерство, командную работу и характер проявили ребята из лицея № 34, которые и стали победителями соревнований по стритболу в Мытищинской школьной лиге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.