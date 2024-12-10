В Лобне состоится открытая тренировка 13 декабря

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В ДК «Красная Поляна» г. о. Лобня анонсирован открытый урок с тренером Ольгой Зайцевой под названием «Освоим комплекс с палочками». Принять участие в занятии могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам тренера, урок поможет улучшить ловкость и прокачать моторный интеллект, подтянуть мышцы корпуса и скорректировать осанку, повысить эластичность мышц и связок крупных суставов, увеличить устойчивость.

Занятие пройдет в пятницу, 13 декабря, по адресу: г. о. Лобня, ул. Спортивная, 4. Начало — в 11:00. Вход свободный (12+).

Для участия в тренировке необходимо принести с собой лыжные палки и сменную обувь.

Дом культуры «Красная Поляна» старейший в Лобне. В минувшем году ему исполнилось 95 лет. В секциях и кружках Дома культуры занимаются более 800 человек. Они регулярно участвуют в смотрах и конкурсах различного уровня, а также часто занимают призовые места.

Телефон для справок: +7 (495) 579-40-58.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.