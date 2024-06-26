В Лобне пройдут мастер-классы по экстремальным видам спорта

29 июня в Лобне пройдут мастер-классы и показательные выступления представителей экстремальных видов спорта. Атлеты в рамках фестиваля «Уличная Классика» продемонстрируют свое мастерство в дисциплинах паркур, воркаут, BMX, скут, скейт и брейкинг. Об этом сообщает администрация округа.

Тренеры Школы разумного экстрима «Равновесие» научат всех желающих принципам безопасности в экстрим-парках и технике катания на скейте, трюковом самокате и BMX, профессиональные райдеры проведут показательные выступления.

Особую атмосферу придадут приглашенные диджеи, под музыку которых каждый желающий сможет танцевать. В целом на «Уличной Классике» много событий будут ориентированы на зрителей. Начинающим спортсменам будут полезны мастер-классы по скуту и скейтбордингу, которые проведут сильнейшие тренеры и спортсмены страны. А выступления профессионалов — это всегда точка притяжения тысяч поклонников экшн-спорта.

«Благодаря всестороннему развитию уличной культуры у ребят в разных регионах страны появляются возможности для самореализации. Спорт закаляет силу воли и характер, что является сильным бустом для взращивания молодого поколения», — рассказал член общественной палаты РФ, руководитель проекта «Уличная классика», президент союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Площадки будут действовать в Москве, Воронеже, Астрахани, Ростове-на-Дону, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Вологде, Калининграде, Лобне, на федеральной территории Сириус и в д. Новожилово (Ленинградская область). Всего в фестивале примут участие более 1000 спортсменов, среди которых — сильнейшие райдеры и атлеты страны, а также представители подрастающего поколения. Зрителями площадок станут десятки тысяч человек по всей стране.

Мероприятие начнется на парковке ледового дворца в 17:00 и продлится до 22:00. Вход бесплатный.

Подробности — в официальной социальной сети мероприятия ВКонтакте и в ТГ-канале.

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