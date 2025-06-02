В Клину прошел хоккейный матч медиа-лиги

В Ледовом дворце имени Валерия Харламова 31 мая прошел гала-матч. Медийная сборная Клина встретилась с командой «Х17», в составе которой блистали известные спортсмены и артисты. В составе команд: чемпионы России по боксу, шорт-треку, блогеры и футболисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Счет открыли клинчане, быстро набравшие обороты и уверенно контролировавшие игру. Но команда «Х17» не сдавалась — их звездные игроки демонстрировали мастерство и слаженность. Более 200 зрителей собрались поболеть за любимые команды. Шум барабанов, кричалки болельщиков и чирлидерши помогали хоккеистам.

В итоге медийная сборная Клина одержала победу. Итоговый счет матча — 7:5. Это была напряженная и зрелищная игра.

«Мы смогли реализовать те цели и те идеи, которые преследовали с начала создания этого проекта. В дальнейшем мы будем учитывать ряд ошибок, которые были допущены сегодня и постараемся из раза в раз показывать очень красивую и яркую картинку», — сказал участник команды «РГСУ-Клин» Дмитрий Краснокутский.

Подобный матч в Клину прошел впервые и уже успел завоевать сердца зрителей. В планах организаторов — регулярно проводить игры медийных лиг.

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