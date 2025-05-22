В Клину на время велозаезда Гран Фондо частично ограничат движение авто

Ежегодный семейный фестиваль Гран Фондо Фест 2025 пройдет на территориях Волоколамского муниципального округа и городского округа Клин 25 мая. На время проведения велозаезда будет перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Клина.

Официальным организатором выступает компания ООО «Гран Фондо» при поддержке Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева и министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ежегодно данный фестиваль собирает большое количество участников, как любителей, так и профессионалов. Есть командные и индивидуальные форматы участия. Дистанции тоже самые разные от 30 до 100 км, а также детские и семейные дистанции. Старт и финиш состоится на автодроме Moscow Raceway на территории Волоколамска.

В городском округе Клин часть трассы пролегает в районе с. Петровское, куда можно приехать посмотреть за проведением соревнования и поддержать наших клинских участников. От городского округа Клин в командном зачете поборется за призы команда велосипедистов «Спортивный клуб KlinMultisportTeam». Наши спортсмены, не первый раз принимают участие в этом событии, серьезно готовятся к командной гонке на 100 км и рассчитывают на призовые места.

В районе села Петровское городского округа Клин в связи с проведением велозаезда будет перекрыто движение транспорта 25 мая с 07:30 до 15:00 на участке автодороги Шелудьково — Чесмена — Теряево — Петровское.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбрать маршруты объезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.