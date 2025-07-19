В Клину 25 семей сражаются за выход на Всероссийский этап «Семейной Зарницы»

В подмосковном Клину 25 семей региона сражаются, чтобы попасть на Всероссийский этап «Семейной Зарницы». Мероприятие «в самом разгаре», сообщает пресс-служба регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

На опубликованном видео этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница» в Подмосковье был объявлен открытым. Шары отпустили в небо.

«Настоящая демонстрация силы духа и сплоченности», — добавили в пресс-службе фонда.

19 июля в Клину начался региональный этап «Семейной Зарницы — 2025». Участникам предстоит пройти интересные испытания. В соревнованиях участвуют команды из четверых человек — двоих родителей и двоих детей в возрасте от 12 до 16 лет. Им предстоит пройти 10 этапов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе летом пройдут более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных», — сказал Воробьев.