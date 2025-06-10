Андрей Воробьев: более 2 тыс спортивных мероприятий пройдет летом в Подмосковье

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего в Подмосковье текущим летом запланировано провести свыше 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В области проведут фестивали, соревнования по игровым видам спорта, массовые забеги, велозаезды и заплывы, тренировки и мастер-классы от звезд. Все мероприятия рассчитаны на любителей активного образа жизни любых возрастов — от детей до старшего поколения.

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных», — сказал Воробьев.

Он добавил, что власти Подмосковья стараются поддерживать данный тренд и предлагать жителям как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортмероприятий.

По словам главы региона, в Московской области есть хорошая практика проведения состязаний с участием звезд. Например, проект «Выходи во двор», кубки Акинфеева, Овечкина, Карякина, Берлина. Эти состязания всегда привлекают много зрителей и участников, среди которых есть и юные спортсмены, что также важно.

«В этом году запускаем проект „Звездное лето в Подмосковье“ — это фестиваль по пляжным видам спорта с участием известных атлетов, актеров, героев ТВ-шоу. Кроме того, любителей спорта ждут забеги и велозаезды, соревнования по плаванию на открытой воде, а также еще одна премьера — САП-фестиваль в Красногорске. Всего у нас запланировано свыше 2 тыс. мероприятий», — уточнил Воробьев.

Звезды спорта в Подмосковье

В регионе начался губернаторский проект «Выходи во двор», в рамках которого легенды российского футбола, среди которых Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов и т. д., проводят матчи с любительскими командами. Уже состоялись матчи с жителями Коломны, Пушкина и Подольска.

«Легенды футбола» еще встретятся на поле со сборными Балашихи, Краснознаменска, Мытищ, Королева, Щелкова, Дмитровского и Рузского округов.

По традиции флагманами лета в регионе станут Кубки Сергея Карякина, Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Давида Берлина.

Кубок Карякина проведут среди шахматистов всех возрастов. Турнир пройдет в три этапа. Первый тур состоится в июне в парке «Пехорка» в Балашихе, второй – в июле в парке «Елочки» в Домодедове, и третий – в августе в Центральном парке Лобни.

На соревнованиях знаменитый российский гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры с участниками кубка.

Кубок Овечкина, (Александр Овечкин в 2025 году побил «вечный рекорд» хоккеиста Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ) состоится в Подмосковье с 1 по 10 августа. Он пройдет на площадках «Красногорск Арена» им. В. Петрова и «Арена Мытищи» им. В. Шалимова. В турнире примут участие 24 детские команды, которые представят хоккейные академии Москвы, Магнитогорска, Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и других городов РФ, а еще приедут спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Через неделю начнется Кубок Игоря Акинфеева по футболу. Групповые матчи в рамках турнира пройдут на стадионе «Новые Химки» с 17 по 19 августа, а финал проведут на «Арене Химки» 20 августа. Планируется выступление 20 команд из лучших футбольных школ РФ и из-за рубежа.

23 августа в регионе проведут фестиваль баскетбола – Кубок Давида Берлина. В 2025 году он состоится на центральной площади в Ногинске. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения легендарного тренера. На 14 площадках пройдет турнир в формате 3х3. В программу фестиваля еще включили мастер-классы от известных спортсменов и конкурсы.

Пляжи и забеги

Этим летом на пляжах Московской области будет запущен новый уникальный проект – «Звездное лето в Подмосковье». Он представляет собой серию тренировок и мастер-классов для всех желающих по пляжному волейболу, пляжному футболу, фитнес-аэробике, йоге и т. д.

Их проведут известные спортсмены. Будут участвовать популярные артисты и звезды телепроекта «Титаны». Первые тренировки пройдут в конце июня.

Одним из самых востребованных форматов спортмероприятий в регионе являются любительские массовые забеги, полумарафоны и экстремальные трейлы. Особенностью всех стартов в области является то, что маршруты проходят около главных местных достопримечательностей, по живописным территориям парков и усадеб, вдоль озер и рек.

Первый летний крупный забег состоится 7 июня. Это будет традиционный полумарафон «Волоколамский рубеж». 21 июня всех любителей бега ждут на экстремальном историческом трейле «Зарайский бизон», где участникам предстоит преодолеть уникальную полосу препятствий, которая построена в естественном ландшафте у стен местного кремля.

12 июля впервые в регионе пройдет полумарафон «По берегу озера» в Раменском округе. 16 августа – полумарафон «Большая Волга» в Дубне.

Атлеты также смогут посоревноваться в «Ночном забеге». Он пройдет 28 июня в Королеве. На старт выйдут как любители, так и титулованные бегуны. В 2024 году эта гонка собрала более 1,5 тыс. участников.

Велозаезды и фестиваль спорта

Не менее популярны в Московской области и велозаезды. Летом будет проведена традиционная серия Gran Fondo. 29 июня всех любителей велоспорта ждут в Дмитровском округе, а 24 августа – в Серпухове. Старты Gran Fondo входят в список «Суперлиги Подмосковья». Кроме того, регион примет два заезда серии Cyclingrace – 19 и 20 июля в Наро-Фоминском округе, 2 августа – в Рузском округе, 3 августа – Можайском округе.

Много спортивно-массовых мероприятий планируется провести в День физкультурника, 9 августа. В текущем году они состоятся в рамках фестиваля спорта «Победа». Его центром станут парки и скверы региона.

Для посетителей подготовили спортивные игры, семейные активности, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, тестирование ГТО, а еще будет насыщенная развлекательная программа. В фестивале поучаствуют известные спортсмены, которые поделятся опытом с жителями. Предусмотрены и спецмероприятия, и активности для ветеранов боевых действий.

Активности на воде

В Московской области этим летом подготовлена большая программа для поклонников водных видов спорта.

На четырех водоемах проведут серию из пяти заплывов на открытой воде в рамках первых в РФ международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции. Это будет Кубок чемпионов Swimcup.

Первый заплыв состоится 7 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском округе. Второй – 22 июня на Озернинском водохранилище в Рузском округе. 27 июля турнир примет пляж «Рублево» в акватории бухты Живописная в Красногорске. Следующий старт пройдет 10 августа на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. И завершающий проведут 30 августа на Озернинском водохранилище.

В регионе для любителей активностей на воде еще пройдет масштабный «Подмосковный солнечный сап-фестиваль» на пляже «Рублево». Он состоится впервые. В рамках мероприятия запланированы массовые заезды для любителей сапбординга и всероссийские соревнования среди профессионалов. Гостей ждет красочный сап-карнавал, музыкальные выступления артистов и развлекательная анимация для детей.