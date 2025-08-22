В Клину 23 августа впервые пройдет ночной забег

В конце летнего сезона команда клинских спортсменов «Клин Multisport team» вместе со спортивным отделом администрации организует необычное мероприятие — ночной забег «Ночной трафик». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Забег состоится 23 августа, старт мероприятия в 21:00. Участникам предложат дистанции 5 и 10 км, а также командную эстафету 4×2,5 км для тех, кто захочет пробежать вместе с друзьями или коллегами. Каждый сам выбирает дистанцию в зависимости от самочувствия и настроения.

Интересно, что участвовать в клинском забеге можно и виртуально. С 20 по 30 августа можно пробежать выбранную дистанцию в своем городе в удобное время. Результаты можно отправлять в чат в режиме реального времени. Маршрут забега пройдет по живописным местам парка «Сестрорецкий».

Все участники получат стартовые пакеты, а финишеры — фирменные медали. После забега можно будет воспользоваться зоной восстановления с профессиональными массажистами и консультантами по здоровому образу жизни.

Мероприятие предназначено для участников старше 18 лет. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.