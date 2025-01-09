В Кашире состоялся первый в году турнир по настольному теннису

6 января в спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева (Тарасково) прошел открытый любительский рождественский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сезон 2025 года был открыт командным турниром: 30 участников (6 команд), 7 видов состязаний (35 встреч для каждой команды: парные микс, парные мужские, личные встречи) и почти 6 часов напряженной и захватывающей игры, притягивающей внимание всех участников и зрителей без исключения.

Призерами турнира стали:

I место — Кашира (Виталий Байбаков, Александр Зинин, Владислав Ярцев, Вячеслав Климов и Елена Комкова) — 29 побед;

II место — Озеры (Алексей Смолин, Алексей Орлов, Валерий Юханов, Павел Макейчев и Анна Абрамова) — 25 побед;

III место — СК «Молодежный» Серебряные Пруды (Владимир Рыбак, Алексей Дюпин, Юрий Журавлев, Николай Беляков и Лилия Хасанова) — 18 побед;

IV место — Ступино — 17 побед;

V место — команда «Железничары» из мкр. Ожерелье — 9 побед;

VI место — команда «Всем чулюхо»(Ступино&Кашира) — 7 побед.

«Поздравляем победителей и призеров! А также благодарим всех за участие и красивую игру!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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