В Кашире прошел открытый парный турнир по настольному теннису
Фото - © Администрация Кашира г.о.
В спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева (Тарасково) для любителей настольного тенниса прошел открытый парный турнир «Тарасковский накат» в форовом формате (в каждой партии в пользу пары, имеющей меньший общий рейтинг, начислялось 1 очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Всего в турнире приняли участие 16 пар.
Призовые места заняли:
- I место − Александр Зинин и Владислав Ярцев (Кашира);
- II место − Александр Виноградов и Юрий Журавлев (Кашира и Серебряные Пруды);
- III место − Виталий Байбаков и Вячеслав Климов (Кашира).
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.