В Кашире прошел открытый парный турнир по настольному теннису

В спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева (Тарасково) для любителей настольного тенниса прошел открытый парный турнир «Тарасковский накат» в форовом формате (в каждой партии в пользу пары, имеющей меньший общий рейтинг, начислялось 1 очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.