В Кашире прошел открытый парный турнир по настольному теннису

Спорт

Фото - © Администрация Кашира г.о.

В спортклубе «Кашира» им. Н. П. Елисеева (Тарасково) для любителей настольного тенниса прошел открытый парный турнир «Тарасковский накат» в форовом формате (в каждой партии в пользу пары, имеющей меньший общий рейтинг, начислялось 1 очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в турнире приняли участие 16 пар.

Призовые места заняли:

  • I место − Александр Зинин и Владислав Ярцев (Кашира);
  • II место − Александр Виноградов и Юрий Журавлев (Кашира и Серебряные Пруды);
  • III место − Виталий Байбаков и Вячеслав Климов (Кашира).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.