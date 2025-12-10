В Химках состоялся турнир по настольному теннису ко Дню Героев Отечества

На базе училища олимпийского резерва № 3 в городском округе Химки прошел турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Героев Отечества, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стали спортсмены, педагоги и другие сотрудники ведомства. Почетным гостем мероприятия стал член ассоциации ветеранов СВО г. о. Химки Владислав Степушин.

«В этот знаменательный день я рад присутствовать здесь и видеть, как в честь важного для нашей страны праздника проводится такое спортивное мероприятие с участием молодежи. Эти ребята представляют наш город и страну на спортивных площадках, поэтому должны знать, что такое — любить свою Родину. А благодаря таким турнирам, они понимают, что важно держать ответственность за себя, за Отечество, всегда помнить и чтить людей, проявляющих мужество и героизм», — отметил Владислав Степушин.

Турнир прошел по олимпийской системе: с сетами на вылет и финальными поединками. Победителем стал студент Илья Кузнецов, второе место досталось воспитаннику училища Артему Поповичу, а третью ступень импровизированного пьедестала занял преподаватель Иван Никитин.

«В общеобразовательных учреждениях отмечать День Героев Отечества принято проведением Уроков мужества, встречами с ветеранами и героями России. Мы решили провести турнир. Так как настольный теннис является нашим профильным видом спорта и у спортсменов училища много наград и заслуг именно в настольном теннисе, посчитали, что такой формат будет наиболее привлекательным для нашей молодежи. А еще этот турнир является итоговым событием работы со студентами в рамках патриотического воспитания», — сказала советник директора УОР № 3 по воспитанию Любовь Густилина.

Турнир прошел 8 декабря в Химках в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Настольный теннис является одним из флагманских видов спорта, развивающихся в Подмосковье. Ведущие спортсмены области тренируются на базе Училища олимпийского резерва № 3 в Химках. Среди спортсменов — чемпионы и призеры всероссийских и международных соревнований, а также первенств страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.