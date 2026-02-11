В Химках состоится открытие Центра развития настольного тенниса

Открытие Центра развития настольного тенниса ФНТР в МЕГЕ Химки состоится 21 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Инфраструктура для профессионалов и любителей будет размещена на площади 1200 кв. м.

Центр развития настольного тенниса ФНТР в МЕГЕ Химки будет оснащен залом с современным инвентарем, специальными освещением и покрытием. Также на его базе обустроены раздевалки и комфортная зона ожидания.

«Это не просто открытие новой локации — это важный шаг в создании доступной, живой среды для настольного тенниса в городском пространстве. Мы стремимся быть ближе к людям и делать спорт частью повседневной жизни. МЕГА Химки — отличная площадка для того, чтобы спорт стал привычкой», — отметил генеральный директор ФНТР Олег Завалюев.

Кроме спортсменов сборной Московской области по настольному теннису, там смогут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Для нас важно не только демонстрировать спортивные результаты, но и создавать понятную, вовлекающую инфраструктуру — чтобы настольный теннис был интересен семьям, детям, молодежи. Такой проект — это и точка роста для региона, и модель для масштабирования по всей стране», — прокомментировала создание новой тренировочной базы директор по развитию ФНТР Софья Каранфил.

Спортсмены сборной Московской области по настольному теннису регулярно выходят в финалы всероссийских соревнований и уверенно конкурируют с соперниками из других регионов.

«Открытие нового тренировочного пространства в Химках, созданного с учетом особенностей вида спорта и запросов сборной команды региона, отличная возможность и дополнительный ресурс для повышения профессионального мастерства подмосковных спортсменов», — прокомментировали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

После торжественной церемонии открытия запланированы приветственное слово официальных лиц, выступление творческого коллектива, пресс-подход, показательные матчи спортсменов, турнир для любителей, автограф-сессии, а также свободная игра для всех желающих. В церемонии примут участие творческие коллективы, атмосферу будут поддерживать ведущий и диджей.

Для самых юных гостей предусмотрена отдельная детская зона с мастер-классами, аквагримом, анимацией и сувенирами с символикой Федерации. Она будет работать с 13:00 до 18:00.

«МЕГА традиционно выступает не только как место шопинга, но и как точка притяжения для семейного досуга и активного образа жизни. Открытие Центра развития настольного тенниса — важный шаг в реализации нашей стратегии развития торгово-развлекательных пространств нового поколения. Мы гордимся партнерством с Федерацией настольного тенниса России и поддержкой спортивных инициатив на региональном уровне. Планируем тиражировать успешный опыт открытия подобных клубов в других МЕГАХ по всей стране», — сказала генеральный директор сети торговых центров МЕГА Оксана Козлова.

Контакты для прессы: pr@ttfr.ru, +7 910 427 5445, Махонина Елизавета Ильинична.

Место и время: г. о. Химки, микрорайон ИКЕА, к 1 (первый этаж, рядом со Skuratov Coffee и Стокманн). Начало мероприятия в 13:00.

Актуальная информация о событии публикуется на официальном сайте www.ttfr.ru, а также в Telegram-канале Федерации https://t.me/ttfrus.

Открытие Центра развития настольного тенниса ФНТР состоится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.