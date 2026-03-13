В Химках провели спортивный праздник ГТО в лицее №21

Спортивный праздник, посвященный истории комплекса «Готов к труду и обороне», прошел 12 марта в лицее №21 в Химках. Участники разных поколений познакомились с этапами развития ГТО и сдали нормативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило школьников и взрослых жителей города. С приветственным словом выступили председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов. Для гостей подготовили теоретический блок об истории комплекса, после чего на площадке начались спортивные испытания.

«Когда в 30-е годы прошлого века комплекс только зарождался, он стал настоящим двигателем физкультурного движения по всей стране. Помню, как в детстве сам сдавал нормативы — тогда это было делом чести получить значок. Сегодня, глядя на ребят, которые стараются подтянуться или отжаться лучше соперников, я вижу тот же азарт и преемственность традиций», — поделился Сергей Малиновский.

После подсчета результатов жюри участникам вручили почетные грамоты. Организаторы подчеркнули, что главным итогом встречи стала дружеская атмосфера и интерес к здоровому образу жизни.

«Проигравших нет, потому что каждый, кто попробовал свои силы, уже сделал шаг к здоровому образу жизни. Приятно было видеть, с какой радостью дети получили свои первые грамоты», — прокомментировал Руслан Шаипов.

Лидер движения общественной поддержки Сергей Хвостов отметил, что обращение к истории ГТО помогает показать школьникам и их родителям значимость спорта для воспитания характера и укрепления семейных традиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.