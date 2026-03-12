В Химках провели мастер-класс к годовщине комплекса ГТО

В ДК «Брехово» в Химках отметили годовщину учреждения первого комплекса ГТО, проведя историческую встречу и мастер-класс по сборке и разборке оружия. Участникам напомнили о значении даты 11 марта 1931 года и обсудили преемственность традиций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили истории создания комплекса «Готов к труду и обороне», учрежденного в СССР 11 марта 1931 года. Организаторы сделали акцент на связи поколений и практическом применении знаний. Кульминацией встречи стал мастер-класс по сборке и разборке оружия, который вызвал живой интерес у участников. К химчанам присоединилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Сегодня мы не проводили сдачу нормативов, но это не сделало событие менее значимым. Появилась возможность поговорить о философии ГТО. В 30-е годы этот комплекс давал людям ощущение готовности защищать страну и работать на ее благо. Мастер-класс по сборке оружия — тоже своего рода норматив, только не на скорость, а на понимание», — отметила Олеся Климачева.

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Он отметил, что дата учреждения ГТО напоминает о роли граждан в укреплении страны, а подобные встречи помогают молодому поколению почувствовать связь времен.

Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений». Председатель совета депутатов фракции «Единая Россия» Сергей Малиновский пояснил, что инициатива направлена на развитие диалога между жителями разных возрастов через совместные события и обмен опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.