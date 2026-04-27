Снег и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура составит плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. Также местами налипание мокрого снега и гололедица.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы могут достигать 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 726 мм рт. ст.
Ранее столичный регион накрыл апрельский снегопад. Также действует «желтый» уровень погодной опасности, который объявили из-за снега, обледенения и порывистого ветра.
