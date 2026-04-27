Три человека скончались при наезде автомобиля на лошадь в Красноярском крае

Автомобиль врезался в лошадь на 17-м километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта в Шарыповском округе. Из-за этого погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

19-летний парень управлял автомобилем ВАЗ 21124 и двигался со стороны Ужура в сторону Шарыпово. В это время он наехал на лошадь, которая стояла на правой полосе по ходу движения.

Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате случившегося водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда медиков.

