Задержанный за стрельбу на ужине с Трампом предстанет перед судом

Подозреваемый в стрельбе на торжественном ужине, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, предстанет перед судом в понедельник, сообщает РИА Новости .

Ему предъявят обвинения по двум эпизодам. В их числе нападение на федерального офицера, а также использование огнестрельного оружия.

При этом федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро предположила, что в результате завершения расследования список обвинений может стать шире. По ее словам, мужчине могут вменить попытку покушения на президента.

Ранее сотрудники американской Секретной службы вывели американского лидера Трампа с ужина на приеме Ассоциации аккредитованных журналистов из-за начавшейся стрельбы.

