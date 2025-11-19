В Химках пройдет фестиваль настольного тенниса

Мероприятие пройдет с 11:00 до 21:30 на фуд-корте «Вкусный бульвар» торгового центра «МЕГА Химки» по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2. Вход бесплатный.

В программе: мастер-классы от профессиональных спортсменов, показательные матчи и разборы техники, возможность попробовать себя в игре вне зависимости от уровня подготовки, фото и автографы с игроками, спортивные активности для детей и взрослых, викторина с призами и сюрпризами.

В рамках события анонсируют скорое открытие специализированного зала для настольного тенниса. Пространство разместят в торговом центре «МЕГА Химки». Фестиваль настольного тенниса станет первым мероприятием будущей базы.

Расписание мероприятия:

11:00 — открытие площадки;

12:00–13:00 — мастер-класс со спортсменами;

13:00–13:30 — автограф-сессия;

13:30– 5:00 — свободная игра;

15:00–15:30 — викторина;

15:30–16:30 — мастер-класс со спортсменами;

16:30–17:00 — автограф-сессия;

16:30–19:00 — турнир для всех желающих;

19:00–19:30 — церемония награждения;

19:30–22:30 — свободная игра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.