В Химках Константин Маевский провел мастер-класс по футзалу

Мастер-класс легендарного футболиста Константина Маевского прошел 9 марта в спорткомплексе «Родина» в Химках. Заслуженный мастер спорта и шестикратный чемпион России поделился опытом с юными спортсменами и их родителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Константин Маевский провел для воспитанников тренировку по футзалу. Ребята отрабатывали дриблинг, выполняли упражнения на координацию и ловкость, а также тренировали удары с разворота. В программу вошли игровые ситуации, приближенные к реальному матчу.

Отдельное внимание спортсмен уделил общению с участниками. Он рассказал о своем пути в профессиональном спорте — от первых шагов на поле до победы в Кубке УЕФА, поделился опытом преодоления трудностей и работы над характером.

«Такие встречи играют важную роль в развитии спорта в Химках. Они вдохновляют молодых спортсменов и дают им возможность учиться у настоящих мастеров своего дела», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Футзал отличается высокой интенсивностью и требует точной техники владения мячом. Этот формат считается хорошей школой для тех, кто планирует перейти в большой футбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.