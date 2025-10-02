сегодня в 20:58

В Химках 11 октября проведут Кубок по настольному теннису

В центре ракеточных видов спорта «Space» проведут Кубок Химок по настольному теннису. К участию в соревнованиях приглашаются как профессиональные спортсмены, так и любители, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир проведут среди спортсменов в нескольких возрастных категориях. Будет представлено от 8 до 12 команд. Спортсмены примут участие в трех одиночных играх, а также одной парной — от каждой команды по два человека. Сумма рейтинга на команду — около 1800 очков по системе RTTF.

Соревнования проведут 11 октября в центре ракеточных видов спорта «Space», по адресу: улица Кирова, дом 24. Начало — в 16:30.

Для участия необходимо отправить заявку на почту karpov.d@rgau-msha.ru до 9 октября.

Главные задачи соревнований — популяризация настольного тенниса на территории Химок, а также привлечение населения к здоровому образу жизни и занятию спортом.

В Химках уделяют особое внимание спорту. Школы и комплексы оснащены специальным оборудованием. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного масштаба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.