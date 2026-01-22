В Дзержинском 24 января пройдет межрегиональный турнир по киле

Три команды из Подмосковья примут участие в межрегиональном турнире по киле, который состоится 24 января в манеже стадиона «Орбита» в Дзержинском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире выступят региональная сборная «Наш Дом», команда «Любера» из Люберец и «1380 килАтонн» из Дзержинского. Также за главный трофей поборются ватаги из Москвы и Владимирской области.

Соревнования пройдут в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир начнется 24 января в 10:00 в крытом манеже стадиона «Орбита» по адресу: Дзержинский, ул. Спортивная, 3Б.

В ноябре 2025 года подмосковные команды уже добились успеха на всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча» в Москве: в детском дивизионе победила команда «Спарта» из Раменского, а во взрослом дивизионе серебро завоевала ватага «Наш дом».

Кила — русская национальная спортивная игра с мячом, которая развивается в 53 регионах России и за рубежом. Проект «Кила — национальный спорт России» был признан лучшим на всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.