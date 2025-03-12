В Дубне завершился первый этап соревнований в рамках единой школьной лиги Московской области. От города участвовали 500 спортсменов из 12 школ. Они состязались по таким видам спорта как волейбол, шахматы, мини-футбол и баскетбол 3×3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Определены команды дубненских школ, вышедшие в финал. В соревнованиях по футзалу победили команды гимназии № 8, школы № 9, гимназии № 11, школы № 7 (команда 1), школы № 5, школы № 1. Лучшими в шахматах стали ребята из лицея им. Кадышевского, школы № 9, гимназии № 11, лицея № 6, гимназии № 3, школы № 1. В волейболе среди юношей лидируют сборные лицея им. Кадышевского, школы № 9, гимназии № 11, лицея № 6, школы № 5, гимназии № 3. В волейболе среди девушек отобраны команды лицея им. Кадышевского, лицея «Дубна», гимназии № 11, школы № 7 (команда 2), школы № 5, школы № 1. В баскетболе среди юношей больше всего очков набрали учащиеся лицея «Дубна», школы № 9, гимназии № 11, лицея № 6, гимназии № 3, школы № 1, а среди девушек — лицея им. Кадышевского, лицея «Дубна», лицея № 6, школы № 7 (команда 1), школы № 5 и школы № 10.

Команда победитель в каждом виде спорта будет представлять Дубну на региональном этапе и соревноваться со школами 13 городских округов Московской области. В Дубне 9 апреля в гимназии № 11 пройдет региональный этап по волейболу среди мальчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.