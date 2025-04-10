В Дубне за право выйти в финал «Единой школьной лиги» боролись команды по волейболу

Лучшие волейболисты Подольска, Истры, Наро-Фоминска, Дмитрова, Одинцово и Дубны встретились в гимназии № 11, чтобы узнать, какие округа поедут на финальные соревнования бороться за звание лучшей школьной команды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рады приветствовать сильнейших участников соревнований „Единой школьной лиги“ на дубненской земле. Это отличный проект, который объединил наших школьников в яркой, честной, спортивной борьбе», сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Представляет Дубну команда гимназии № 11. До этого ребята соревновались с командами других городских школ и стали победителями.

«Каждый хочет показать, что он лучше, сильнее. Будет бескомпромиссная борьба и победит сильнейший», — говорит учитель физкультуры гимназии № 11 Евгений Бородоченко.

Капитан Дмитрий Пляшкевич узнал среди соперников знакомых ребят: когда-то они уже встречались на поле на других турнирах.

«Единая школьная лига — очень интересное мероприятие. К этим матчам мы готовились весь сезон, долго, трепетно, все старались», — признается капитан команды гимназии № 11 Дмитрий Пляшкевич.

В Дубне были определены две волейбольные команды среди юношей в группе западной конференции. Они вышли в «Финалы четырёх», где и будут определены абсолютные чемпионы Школьной лиги. Девушки сыграют 28 апреля, юноши — 29 апреля.

Кроме волейбола в рамках «Единой школьной лиги» проходят соревнования по баскетболу, футзалу и шахматам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.