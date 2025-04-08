В Дубне реконструируют стадион гимназии № 3

Стартовал конкурс на выбор подрядной организации, которая проведет реконструкцию спортивного стадиона гимназии № 3 в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Педагоги, родители, школьники давно ждали, когда здесь появится современная спортивная площадка с разнообразным оборудованием.

В этом году здесь проведут масштабные благоустроительные работы: выполнят водоотведение, установят МАФы, обустроят новое наружное освещение и ограждение.

В результате появится футбольное поле с искусственным покрытием и крытыми трибунами для болельщиков. Также оборудуют дорожки для занятий бегом, зону для тренажеров, многофункциональные площадки для игровых видов спорта. Объект будет находиться под системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Важно, что реконструкция пройдет по программе «Открытый стадион», который реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году у жителей микрорайона появится новый спортивный объект: во второй половине дня ворота стадиона будут открыты для всех желающих», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Планируется, что подрядчик завершит реконструкцию к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.