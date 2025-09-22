21 сентября в Долгопрудном торжественно закрыли велосезон-2025. По этому случаю на территории ФСК «Салют» собрались любители велоспорта — взрослые и дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

От имени главы округа Долгопрудный Олег Сотника поприветствовали участников велопарада председатель Совета депутатов округа Дмитрий Балабанов и Почетный гражданин города Василий Крылов. Они пожелали участникам удачи в заезде и конкурсах.

Прозвучал долгожданный сигнал старта. Велосипедисты отправились по улицам Долгопрудного и преодолели дистанцию порядка 4 км.

После финиша наступило время веселых соревнований.

В напряженной борьбе определили самого сильного велосипедиста. Им, как и в прошлом году, стал долгопрудненец Евгений. Секрет успеха силача — в легком велосипеде. Аппарат победителя весит всего 10 кг.

Подарки получили также самый быстрый и самый медленный велосипедисты.

А вот шестикласснице школы № 7 Варваре удача улыбнулась дважды. В форме кадета девочка выиграла конкурс на самого креативного велосипедиста. А затем в лотерее ей достался главный приз — крутой велосипед.

Всего в заезде приняли участие порядка 100 человек.

