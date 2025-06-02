В Балашихе прошла открытая тренировка со звездами бокса

Тренировка, приуроченная к международному дню защиты детей, прошла на площадки у Ледового дворца «Арена Балашиха». Мастер-класс провели ведущие представители спортивного сообщества городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие для юных спортсменов Балашихи и их родителей провел чемпион мира по боксу Дмитрий Двали и директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин.

Они поделились с ребятами спортивным опытом, рассказали о своем подходе к занятиям и показали фирменные приемы. Мастер-класс призван подчеркнуть важность всестороннего развития детей и продемонстрировать значимость спорта как инструмента воспитания силы духа, дисциплины и уверенности в себе.

«Такие тренировки помогают популяризировать спорт. Участие мог принять любой желающий — возможно, для кого-то это станет первым шагом в профессиональный бокс. Это также хорошая возможность для начинающих спортсменов пообщаться с чемпионами, задать вопросы и получить мотивацию», — отметил Дмитрий Двали.

Открытая тренировка направлена на популяризацию активного образа жизни, развитие детского спорта в Балашихе и поддержку подрастающего поколения.

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