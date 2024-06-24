Ушла из жизни теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

Умерла теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева, ей было 83 года, сообщает ТАСС .

О смерти журналистки сообщила супруга внука Дмитриевой, пловчиха Станислава Комарова.

Анна Дмитриева родилась в 1940 году в семье театралов. В 1966 году она окончила филфак МГУ.

С 13 лет Дмитриева занималась теннисом, 18 раз становилась чемпионкой СССР, несколько раз — победительницей международных турниров. В начале 70-х годов прошлого века она завершила спортивную карьеру и стала работать журналисткой.

Около 15 лет Дмитриева проработала в редакции спортивных программ Гостелерадио СССР, затем перешла на телеканал НТВ. Регулярно вела эксклюзивные репортажи с Уимблдонского турнира в паре с Александром Метревели. С 2015 года комментировала теннисные матчи, будучи в штате «Матч ТВ».

Дмитриева была удостоена нескольких наград, в числе которых премия «Золотой микрофон». Она также получила звание заслуженного работника культуры РФ.