Универсальную спортплощадку открыли в Раменском округе
Фото - © Раменский медиацентр
В селе Речицы территориального управления «Гжель» Раменского округа состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Жители села получили новое место для занятий спортом. На улице Речицкий Завод заработала многофункциональная спортивная площадка площадью 760 кв. м с современным резиновым покрытием, предназначенная для игры в футбол и баскетбол.
Торжественное открытие объекта прошло с праздничной программой. Перед собравшимися выступили воспитанники студии современного танца «Дэстени». Первыми новую площадку опробовали футболисты команды «Кулбол» из Культурно-досугового центра «Гжельский».
«Приятно видеть, как радуются дети, надеюсь, что площадка будет использоваться по назначению и служить долгие годы», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Спортивный объект доступен для всех желающих и станет важным центром активного досуга для местных жителей всех возрастов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.