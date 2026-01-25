Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе, сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

К настоящему моменту 30-летний брат Хабиба Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение. В послужном списке 38-летнего Фигередо 25 побед и шесть поражений, еще один бой с участием бразильца закончился ничьей.

Стоит отметить, что экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе не смог уложиться в регламент перед поединком в турнире UFC 324 с Нурмагомедовым. Вес Фигередо оказалась на 1,1 кг больше допустимого. Несмотря на это, бой состоялся, и теперь бразилец должен будет выплатить сопернику 25% своего гонорара.

Ранее российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главной встрече UFC 323 и забрал пояс чемпиона в легчайшем весе. Также россиянин получил 50 тыс долларов в качестве бонуса за лучший поединок UFC.

