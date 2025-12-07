Петр Ян получит 50 тыс долларов в качестве бонуса за лучший поединок UFC

Российский боец Петр Ян от UFC 50 тыс. долларов в качестве бонуса за лучший поединок на прошедшем в Лас-Вегасе турнире, сообщает пресс-служба организации.

В главной встрече турнира UFC 323 Ян одержал победу на грузином Мерабом Двалишвили и забрал пояс чемпиона в легчайшем весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей после пяти раундов.

Перед началом боя Петр Ян занимал третью строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе. Бой стал 25-м в карьере 32-летнего спортсмена и это его 20-я победа. Для бойцов прошедшая встреча была реваншем: 11 марта 2023 года победу единогласным решением одержал Двалишвили.

12 июля 2020 года российский боец становился чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). Тогда Петр Ян победил Жозе Альдо. Однако 7 марта 2021 года Ян потерял пояс из-за запрещенного приема в бою с Алджамейном Стерлингом.

