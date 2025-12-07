Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главной встрече UFC 323 и забрал пояс чемпиона в легчайшем весе, сообщает SHOT .

Россиянин одержал победу единогласным решением судей, это произошло после пяти раундов.

Бой стал 25-м в карьере 32-летнего Яна и это его 20-я победа. Для спортсменов данная встреча была реваншем: в прошлый раз — 11 марта 2023 года — победу единогласным решением одержал Двалишвили.

Ян 12 июля 2020 года становился чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). Тогда россиянин победил Жозе Альдо. 7 марта 2021 года Ян потерял пояс из-за того, что применил в бою запрещенный прием против Алджамейна Стерлинга.

Перед началом боя с Двалишвили россиянин занимал третью строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.

