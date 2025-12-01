Турнир «Русские богатыри» собрал более 300 самбистов в Дубне 30 ноября

Турнир «Русские богатыри» прошел 30 ноября в спорткомплексе «Радуга» в Дубне и объединил более 300 спортсменов из полутора десятков муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по самбо «Русские богатыри» состоялись в Дубне 30 ноября. В турнире приняли участие более 300 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родители и друзья. Участники представляли около пятнадцати муниципальных образований.

Дубненская школа самбо традиционно считается одной из сильнейших. За последние годы местные спортсмены одержали победы на турнирах различного уровня, включая международные. В ходе церемонии дубненские самбисты получили сертификат на миллион рублей для приобретения спортивной формы.

В рамках турнира было разыграно почти 60 комплектов медалей, треть из которых завоевали представители Дубны. Тренеры особо выделили Михаила Леонтьева, Александра Малкина и Максима Виноградова за боевой настрой и упорство.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в городе поддерживают развитие национальных видов спорта, обновляют спортивную инфраструктуру и вручают спортсменам сертификаты на новую форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.