Ветеран СВО о «Героях Подмосковья»: высокий уровень организации и преподавания

Ветеран СВО Алексей Потапенок в беседе с РИАМО рассказал о довольно необычном пути, который привел его в региональную программу «Герои Подмосковья».

«Я сам из Свердловской области. Изначально хотел участвовать в региональной программе у себя дома, но как раз в этот момент у меня происходила замена паспорта по возрасту. Получилось так, что на момент окончания приема заявок старый паспорт уже был недействителен, а новый я еще не получил. Поэтому, можно сказать, судьба распорядилась иначе. Когда в апреле объявили набор в программу „Герои Подмосковья“, я принял решение участвовать именно здесь», — объяснил финалист программы.

Он подчеркнул, что сделал свой выбор, увидев высокий уровень организации и преподавания, а также отношения губернатора Московской области Андрея Воробьева к участникам СВО.

«Это было заметно еще на передовой. Поэтому я целенаправленно выбрал Московскую область», — заключил Потапенок.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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