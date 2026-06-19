Отек Квинке за 26 тыс в месяц: ребенок чуть не умер в элитном детсаду Энгельса

В Энгельсе Саратовской области двухлетний ребенок около двух часов находился в критическом состоянии из-за развившегося отека Квинке в частном детском саду. Сотрудники элитного учреждения, ежемесячная плата в котором составляет 26 тыс. рублей, приняли опасную реакцию за рядовую аллергию и не стали вызывать скорую помощь, сообщает Telegram-канал Baza .

Мать мальчика, Анастасия, обнаружила сына в тяжелом состоянии, когда пришла забирать его из детсада. По ее словам, ребенок еле передвигался, а его лицо сильно раздулось и побагровело.

Женщина сразу поняла, что у сына начался отек Квинке, экстренно отвезла его в ближайшую клинику. Там малыша госпитализировали в детскую больницу.

Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего с помощью гормональной терапии. Медики предположили, что причиной столь бурной реакции стал обычный укус комара.

После того как угроза жизни миновала, мать обратилась к руководству детского сада за объяснениями, почему о случившемся не сообщили родителям и не вызвали врачей. Как утверждает Анастасия, изначально директор признал, что воспитательница перепутала тяжелый отек с легкой аллергией. Однако впоследствии отказался от своих слов.

В настоящее время по факту инцидента сотрудники полиции проводят официальную проверку. Представители детского сада от каких-либо комментариев по поводу случившегося отказались.

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