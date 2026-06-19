Колоссальные убытки: пробка из кораблей на 15 км растянулась под Астраханью

В Астраханской области из-за снижения уровня воды образовалась гигантская 15-километровая «пробка» из морских судов. Судовладельцы несут колоссальные ежедневные убытки и заявляют об угрозе банкротства в ближайшее время, сообщает SHOT .

Огромный затор из кораблей скопился на участке со 155 по 170 километр Волго-Каспийского морского судоходного канала. Ситуация обострилась после того, как проходная осадка на ряде отрезков пути упала со стандартных проектных четырех с половиной метров до 3,2–3,7. В результате этого целый ряд судов вынужден простаивать на месте уже практически месяц.

В «пробке» застряло в общей сложности 75 судов. 40 из них ожидают захода со стороны моря, еще 35 заблокированы в обратном направлении. Кроме того, два корабля уже сели на мель.

Вынужденный простой обходится компаниям очень дорого. Ежедневные ставки аренды составляют от 7 до 18 тыс. долларов (в пересчете от 513 тысяч до 1,4 млн рублей). Суммарно в сутки судовладельцы теряют более 500 тыс. долларов.

Одна из пострадавших фирм только за 24 дня простоя была вынуждена заплатить 160 тыс. долларов. Предприниматели опасаются, что из-за отсутствия движения они могут полностью лишиться оборотных средств в ближайшее время.

Дополнительным дестабилизирующим фактором на фоне обмеления стал острый дефицит лоцманов. Из-за нехватки специалистов экипажи некоторых судов вынуждены ожидать судоводителей около двух недель. Эта проблема появилась на одной из якорных стоянок в Астрахани.

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