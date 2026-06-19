В России проверили беспилотник «Сибирячок-5» пятого поколения

Госкорпорация «Ростех» провела успешные стресс-испытания новейшего отечественного квадрокоптера пятого поколения «Сибирячок-5». Беспилотник подтвердил высокую эффективность и живучесть при работе под воздействием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в сложных метеоусловиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе тестов аппарат без сбоев выполнил поставленные задачи в зоне плотных радиопомех и при неблагоприятной погоде, включая ледяной дождь. Главной особенностью «Сибирячка-5» стала его способность полностью автономно возвращаться в точку старта в случае обрыва связи с оператором. Для этого беспилотник использует встроенную систему визуальной одометрии, которая позволяет ориентироваться на местности без сигналов спутниковой навигации.

Новый дрон оснащен функциями автоматического взлета и посадки. Он способен находиться в воздухе до 90 минут.

Предельная дальность связи «Сибирячка-5» достигает 28 километров от пункта управления. Это существенно превосходит показатели зарубежных аналогов этого же класса. При этом максимальная высота полета БПЛА составляет 1 тыс. метров, а его грузоподъемность позволяет нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

В «Ростехе» подчеркнули, что все ключевые комплектующие устройства от электродвигателей, плат и контроллеров до оптических систем, имеют полностью российское происхождение. Квадрокоптер оборудован лазерным дальномером, видеосистемой со 160-кратным оптическим зумом и функцией ночного видения. Конструкция также предусматривает установку дополнительной аккумуляторной батареи для увеличения автономности.

Новинка ориентирована на широкий спектр гражданских и специальных задач. Дрон можно задействовать в мониторинге строек, объектов инфраструктуры, для фиксации правонарушений и проведения поисково-спасательных операций.

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