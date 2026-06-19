Овчинский: новый деловой центр появится в Красносельском районе Москвы

Изменения внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства делового центра в Каланчевском тупике в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

«Мы последовательно улучшаем городскую среду, заменяя устаревшие объекты на современную и удобную инфраструктуру. На земельном участке площадью 0,21 га, где сейчас находятся неиспользуемые строения, появится новый деловой центр общей площадью 7 тыс. кв. м. Это будет качественный, функциональный объект, полностью отвечающий высоким стандартам столицы. Мы освобождаем территорию от ветхих построек, чтобы на их месте возникло эстетичное, технологичное и востребованное пространство, которое гармонично впишется в исторический центр и повысит привлекательность всего района», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Реализация проекта обеспечит район современным пространством, где люди смогут комфортно работать, развивать бизнес и получать необходимые услуги в шаговой доступности. Проект станет еще одним шагом в развитии ЦАО, где в рамках обновления городской среды в действующую программу реновации включены 110 домов, в которых проживают более 16,5 тыс. человек.

Здание будет иметь отличную транспортную доступность. Деловой центр находится в непосредственной близости от станций метро и МЦД: расстояние до станции «Красные Ворота» составляет всего около 200 метров, а до станций «Комсомольская» и МЦД «Площадь трех вокзалов» — чуть более 500 метров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что за 4 месяца текущего года в мегаполисе построили 17 административно-деловых объектов.

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