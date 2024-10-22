В Павловском Посаде прошел турнир по настольному теннису, посвященный Дню отца

21 октября в Павлово-Посадском техникуме Крупинское ОСП преподаватель физической культуры Баринова М.В. в рамках празднования Дня Отца в России организовала турнир по настольному теннису среди юношей 1-3 курсов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке, способствуя сплочению студентов и популяризации активного образа жизни.

В результате соревнований победителем турнира стал студент 2 курса группы М-332 Дорошенко Илья, занявший 1 место. Второе место занял студент 3 курса группы АМ-321 Киров Денис, а третье место занял Лосев Николай, также из группы АМ-321.

«Настольный теннис сегодня набирает популярность среди молодежи. В городских парках, образовательных учреждениях, домах культуры устанавливаются столы. Для ребят это не просто занятие, чтобы занять свое свободное время, но и физическое, и мыслительное развитие. Тут, как и в любом другом спорте нужно думать на два шага вперед, и знать, как сделать подачу, чтобы выиграть турнир. Мы с большим удовольствием проводим такие соревнования и особенно приятно, когда они проходят в рамках добрых праздников», — отмечают преподаватели техникума.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.