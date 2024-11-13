Турнир по настольному теннису для участников «Активного долголетия» пройдет в Яхроме

Турнир по настольному теннису для участников программы «Активное долголетие» пройдет 13 ноября на стадионе «Яхрома», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия состоятся регистрация участников (08:20), жеребьёвка (08:45) и непосредственно сам турнир (09:00). Принять участие в турнире могут все желающие старше 40 лет, обладающие необходимой спортивной подготовкой и без медицинских противопоказаний. Для допуска к турниру необходимо получить разрешение от врача. Победители и призёры в общем зачете будут награждены кубками и медалями.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила важность проведения таких мероприятий для поддержания активного образа жизни пожилых людей и укрепления их здоровья.

Адрес: г. Яхрома, ул. Заречная, д. 15.

Телефон для справок: 8-925-112-89-37

Узнать расписание занятий клуба «Активное долголетие» можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Активности» или в приложении «Соцуслуги».

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