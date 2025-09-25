«Триумф не ждет»: Колосков оценил игру «Балтики»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что не стоит ждать триумфа от игры «Балтики» по итогам девяти туров в нынешнем сезоне, сообщает Metaratings.ru .

«Балтика» будет прогрессировать с точки зрения футбольного мастерства. Основной результат сейчас приносит хорошая физическая подготовка футболистов. Стиль игры команды силовой, грубый, направленный на разрушение действий команды соперника, нежели на созидание», — сказал эксперт.

По его словам, РФС сейчас ждет от «Балтики» новых сюрпризов, но хотелось бы более качественной игры в футбол, нежели «борцовских поединков».

По мнению Колоскова, если к имеющимся достоинствам коллектива прибавятся налаженное взаимодействие между игроками и высокий класс индивидуальной подготовки футболистов, то команда будет способна конкурировать за попадание в первую шестерку.

После девяти туров текущего сезона РПЛ подопечные Андрея Талалаева располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 17 очков. 28 сентября «Балтика» сыграет в гостях с ЦСКА в рамках десятого тура РПЛ. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.