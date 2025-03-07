Три спортсмена представят Подмосковье на первенстве Европы по спортивной борьбе

Подмосковные спортсмены Данил Григорьев, Алибек Амиров и Екатерина Карпушкина в составе сборной России выступят на первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В соревнованиях по греко-римской борьбе примут участие представители Подмосковья Данил Григорьев и Алибек Амиров. Данил Григорьев поборется за «золото» в весовой категории до 72 килограммов, а Алибек Амиров — в весе до 55 кг.

​Вместе с тем в турнире по женской борьбе на ковер выйдет Екатерина Карпушкина из Московской области. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов.

​Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе пройдет с 8 по 14 марта в столице Албании городе Тирана. Сборную России на соревнованиях представят 20 борцов. В данный момент спортсмены проходят подготовительные сборы, но уже завтра отправятся на место проведения европейского первенства.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.