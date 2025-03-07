Три спортсмена представят Подмосковье на первенстве Европы по спортивной борьбе
Фото - © Федерация спортивной борьбы России
Подмосковные спортсмены Данил Григорьев, Алибек Амиров и Екатерина Карпушкина в составе сборной России выступят на первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях по греко-римской борьбе примут участие представители Подмосковья Данил Григорьев и Алибек Амиров. Данил Григорьев поборется за «золото» в весовой категории до 72 килограммов, а Алибек Амиров — в весе до 55 кг.
Вместе с тем в турнире по женской борьбе на ковер выйдет Екатерина Карпушкина из Московской области. Она выступит в весовой категории до 53 килограммов.
Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе пройдет с 8 по 14 марта в столице Албании городе Тирана. Сборную России на соревнованиях представят 20 борцов. В данный момент спортсмены проходят подготовительные сборы, но уже завтра отправятся на место проведения европейского первенства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.