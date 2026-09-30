При подозрении на ликворею — истечение спинномозговой жидкости через нос — крайне важно действовать быстро и правильно. Первое и самое главное — это немедленное обращение к врачу, сообщила РИАМО врач-оториноларинголог, заведующая кабинетом клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Татьяна Кусакина.

«Наиболее целесообразно обратиться к нейрохирургу или ЛОР-врачу, так как эти специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для диагностики и лечения данного состояния. Не пытайтесь самостоятельно определить причину выделений, использовать назальные спреи или другие средства от насморка, так как это может исказить клиническую картину и затруднить диагностику», — заявила Кусакина.

Она рассказала, что для диагностики используются высокоточные методы нейровизуализации. Компьютерная томография (КТ) высокого разрешения основания черепа позволяет выявить костные дефекты, переломы и аномалии, через которые может просачиваться ликвор. Точная локализация дефекта крайне важна для планирования дальнейшего лечения, будь то консервативная терапия или хирургическое вмешательство.

«Осложнения ликвореи могут быть крайне серьезными и представлять непосредственную угрозу для жизни пациента. Самым опасным и распространенным осложнением является развитие гнойного менингита или менингоэнцефалита. Открытый путь для истечения ликвора из центральной нервной системы одновременно является прямым путем для проникновения бактерий, вирусов и грибков из внешней среды (через носоглотку) непосредственно к оболочкам мозга», — заключила медик.

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