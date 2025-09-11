Три спортсмена Подмосковья прошли отбор на чемпионат мира по греко-римской борьбе

Три подмосковных спортсмена вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отбор в состав национальной команды борцов греко-римского стиля от Московской области вошли призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин (Подольск), призер чемпионата Европы и чемпионата мира Садык Лалаев (Химки) и призер чемпионата Европы и чемпионатов России Адлет Тюлюбаев (Химки). Всего в составе российской команды за медали хорватской чеканки будут бороться 10 российских атлетов.

Сергей Емелин выступит в весовой категории до 63 кг, Садык Лалаев будет защищать честь региона в весовой категории до 60 кг, а Адлет Тюлюбаев участвует в турнире в весовой категории до 82 кг.

В чемпионате мира примут участие порядка 1 000 спортсменов со всей планеты.

В каждом виде борьбы будут разыграны медали в десяти весовых категориях: всего 30 комплектов наград. Соревнования пройдут в Загребе (Хорватия) с 13 по 21 сентября на площадке «Арены Загреб». Отметим, что Хорватия впервые в истории примет такой крупный турнир по борьбе. Финальные схватки мирового чемпионата в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.