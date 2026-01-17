Тренер дала советы, как безопасно вернуться к спорту после родов

Тренер Мальцева: после родов к спорту можно вернуться минимум через два месяца

Тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева Вернуться к занятиям спортом можно через 1,5-2 месяца после родов, но необходима консультация с гинекологом, сообщает «Газета.Ru» .

«Возвращение к тренировкам после рождения ребенка требует терпения и индивидуального подхода. Не существует единого срока, подходящего всем женщинам. Обязательное условие — посещение гинеколога, обычно в 6-8 недель после родов для получения разрешения на физические нагрузки», — сказала Мальцева.

Она подчеркнула, что специалист оценит состояние мышц тазового дна, матки, швов (если они имеются) и предоставит индивидуальные рекомендации. В первые 6-8 недель после родов можно заниматься только восстановительной гимнастикой, которая направлена на активацию глубоких мышц.

По словам эксперта, через два месяца можно перейти к легким кардионагрузкам, таким как ходьба, пилатес и тренировки на эллиптическом тренажере. Силовые упражнения разрешены только с использованием веса собственного тела. Низкоударные и умеренные кардионагрузки можно начинать с 2 до 6 месяцев при отсутствии осложнений и с разрешения врача. Это быстрая ходьба, плавание, аквааэробика, пилатес, йога для начинающих и занятия на эллиптическом тренажере.

При этом после кесарева сечения сроки восстановления дольше — 2-3 месяца запрещены любые нагрузки. После полугода при хорошем самочувствии можно постепенно возвращаться к более привычным нагрузкам: бегу, силовым тренировкам в зале и интенсивному фитнесу.

Если во время тренировки появились кровянистые выделения, боль в животе, тазу, промежности, спине, давление во влагалище, выпадение органов, усиление недержания, головокружение, сильная одышка или помутнение зрения, необходимо прекратить тренировку и обратиться к врачу, добавила Малышева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.